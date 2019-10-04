إجراء عمليات قسطرة فورية دون إجراءات ورقية في بورسعيد

قال دكتور محمد النمر، استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب وبمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ستوزع سيارات إسعاف على المستشفيات الحكومية بالمحافظة؛ لنقل المريض من المستشفيات التي سيتم فيها تشخيص حالته سواء الجلطة أو الجلطة غير المكتملة، إلى مستشفى النصر لعمل القسطرة بأقصى سرعة، دون انتظار أو أية إجراءات ورقية، تحت إشراف أطباء من معهد القلب القومي.



وأشار في تصريحات صحفية إلى أن المستشفيات المشاركة في منظومة قسطرة القلب الجديدة التي بدأت من أول أكتوبر الجاري هي مستشفى بورفؤاد، مستشفى التضامن، مستشفى المبرة، مستشفى السلام بورسعيد، ومستشفى الزهور، مطالبا المواطنين إذا شعروا بأي ألم في الصدر عدم التوجه إلى مستشفى النصر مباشرة، ولكن التوجه لأي من المستشفيات الأخرى؛ وسيتم التشخيص هناك وعمل الإجراءات التحضيرية، ثم إحالة المريض إذا استوجبت حالته ذلك إلى مستشفى النصر.



وأوضح المسئول عن قسم القسطرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، أنه يتم علاج الجلطات بأحسن صورة ممكنة من خلال طريقتين، الأولى باستخدام الدواء المذيب للجلطات، وهذا نسبة نجاحه حوالي 50% ويأخذ وقت طويل حتى يتم فتح الشريان، وخلال هذا الوقت سواء نجح الدواء أو لم ينجح يكون جزء كبير من عضلة القلب قد ضعف، أما الطريقة الثانية فهي عمل قسطرة بصورة طارئة جدا في نفس لحظة تشخيص الجلطة ونسبة نجاحها حوالي 85%.