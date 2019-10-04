كوستاريكا تعلن ترشحها لشغل مقعد بمجلس حقوق الإنسان

أعلن رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو أن بلاده مرشحة لشغل مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بدلا من فنزويلا، معتبرا أن الأخيرة غير مؤهلة لذلك بسبب انتهاكها للحقوق الإنسانية.



وقال ألفارو في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "فرانس 24" "إنه بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي لاحظها تقرير المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (التشيلية ميشيل باشليه)، نظام فنزويلا ليس مرشحا مناسبا لمجلس حقوق الإنسان وكوستاريكا مرشحة كبديل".



من جانبه.. أبدى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو "دعمه الكامل" لترشيح كوستاريكا، معتبرا أنه سيكون من غير المقبول أن يشغل الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية مقعدا في مجلس حقوق الإنسان".



وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرر، الجمعة الماضي، تشكيل مجموعة خبراء مكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا منذ 2014، في مبادرة وصفتها كراكاس بـ"العدائية".