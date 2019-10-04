شركة "إتش بي" الأمريكية تعتزم تسريح آلاف الموظفين

أعلنت المجموعة الأمريكية لإنتاج الحواسيب والطابعات "هيوليت باكارد" (إتش بي)، عن خطة واسعة للإصلاح، ستؤدي إلى إلغاء آلاف الوظائف، قد يصل إلى 9 آلاف وظيفة، لتصبح شركة أقرب إلى القطاع الرقمي وموجهة للخدمات.



وقالت شركة إتش بي، في بيان، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن الوظائف البالغ عددها بين 7 آلاف و9 آلاف في جميع أنحاء العالم، ستلغى على مدى 3 أعوام، في إجراء يشمل تسريح موظفين، وتقاعد طوعي لآخرين".



ويفترض أن تسمح خطة إعادة هيكلة المجموعة، التي قدمها رئيس مجلس إدارتها الجديد إنريكي لوريس قبل أن يتولى مهامه في الأول من نوفمبر، لـ"إتش بي"، بالتكيف مع العادات الاستهلاكية الجديدة لزبائنها، وخصوصا في مجال عبوات الحبر التي كانت تدر أموالا طائلة على المجموعة في الماضي.



وتقدر كلفة هذه الخطة بنحو مليار دولار، وتنوي المجموعة التركيز بشكل أكبر على الخدمات، وتعرض مثلا بيع طابعات بأسعار منخفضة -كما تفعل أساسا- لكن مقابل التزام المشتري التزود بعبوات الحبر من "إتش بي".