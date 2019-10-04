غدًا.. الفيوم تستقبل المتدربين في "تأهيل الشباب الأفريقي"

يستقبل محافظ الفيوم وفد المتدربين في دورة تأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وعددهم 100 متدرب، والتي بدأت في سبتمبر 2019، وذلك غدًا السبت، بالقاعة الكبرى بالديوان العام في الساعة 10 صباحًا.



وقال محافظ الفيوم لـ"الدستور" إن استقبال الوفد يأتي في إطار اهتمام مصر بإعداد الشباب الأفريقي للقيادة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوالي اهتمامًا خاصًا وكبيرًا بشباب القارة عمومًا والشباب المصري على وجه الخصوص.