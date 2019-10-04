مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، نعرضها عليكم:

الدوري المصري

سموحة أمام إبني – الساعة الثامنة مساءً – ملعب ستاد الإسكندرية – عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت



الدوري الإسباني

ريال بيتس أمام إيبار – الساعة التاسعة مساءً - ملعب بينيتو فيامارين – عبر قناة beIN SPORTS 3 HD



الدوري الألماني

هيرتا برلين أمام فورتونا دوسلدورف – الساعة الثامنة والنصف مساءً – ملعب أوليمبك برلين - beIN SPORTS 5 HD