مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، نعرضها عليكم:
الدوري المصري
سموحة أمام إبني – الساعة الثامنة مساءً – ملعب ستاد الإسكندرية – عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت
الدوري الإسباني
ريال بيتس أمام إيبار – الساعة التاسعة مساءً - ملعب بينيتو فيامارين – عبر قناة beIN SPORTS 3 HD
الدوري الألماني
هيرتا برلين أمام فورتونا دوسلدورف – الساعة الثامنة والنصف مساءً – ملعب أوليمبك برلين - beIN SPORTS 5 HD
الدوري المصري
سموحة أمام إبني – الساعة الثامنة مساءً – ملعب ستاد الإسكندرية – عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت
الدوري الإسباني
ريال بيتس أمام إيبار – الساعة التاسعة مساءً - ملعب بينيتو فيامارين – عبر قناة beIN SPORTS 3 HD
الدوري الألماني
هيرتا برلين أمام فورتونا دوسلدورف – الساعة الثامنة والنصف مساءً – ملعب أوليمبك برلين - beIN SPORTS 5 HD