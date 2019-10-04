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اقتصاد

استقرار أسعار الأخشاب اليوم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسامة الشندويلي
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استقرت أسعار الأخشاب في السوق المصري، صباح اليوم الجمعة، وبلغ متوسط سعر متر الخشب الزان مقاسات من 100 – 170 سم 8 آلاف جنيه للمتر المكعب، فيما بلغ متوسط سعر متر الخشب السويدي نمرة (1) 5200 جنيه للمتر المكعب، ومتر الخشب الروسي في حدود 4800 جنيه، والخشب البياض نمرة (1) في حدود 4200 جنيه للمتر المكعب.

وبلغ سعر متر الخشب الماهوجني المستورد 21 ألف جنيه، ومتر الخشب البلوط 25 ألف جنيه، ومتر الخشب التيك وصل إلى 23 ألف جنيه، ومتر الخشب الموسكي بلغ 5800 جنيه، والخشب العزيزي 12 ألف جنيه، وسعر لوح الخشب M.D.F وهو خشب إسباني وصل إلى 340 جنيهًا، وسعر لوح الكونتر المصنع من الخشب الموسكي والأبلكاش بلغ 600 جنيه، ويستخدم في صناعة الموبيليا.

وتعمل الشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على التجارة في منتجات الخشب الذي يتم استيراده لمصر، حيث توجد معاناة في مصر؛ بسبب عدم وجود غابات للأشجار التي يتم من خلالها إنتاج الأخشاب.

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