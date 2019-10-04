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عالم

بوتين يعرب عن أمله في تحقيق زيلينسكي وعده حول إنهاء النزاع

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
بوتين
بوتين
ا.ش.ا
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يحقق نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعده.

وقال بوتين خلال جلسة عامة لمنتدى "فالداي" للحوار الدولي، إن " الرئيس الأوكراني السادس فلاديمير زيلينسكي يريد إنهاء النزاع المسلح في منطقة دونباس، وإذا تمكن من ذلك فسوف يبدو رئيسا مخلصا وشجاعا للدولة".

وأضاف الرئيس الروسي أن هذا ما يريده ويطلبه المجتمع الأوكراني لذا تم انتخاب زيلينسكي ليرأس الجمهورية، مضيفا أن "زيلينسكي يسعى، برأيه، إلى تحقيق وعده".

وكان زيلينسكي قد وعد حين خاض معركة انتخابات رئاسة الجمهورية بإنهاء الحرب في الشرق الأوكراني.

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