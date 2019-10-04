إصابة 12 شخصا في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بمركز الباجور في محافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور النموذجي لتلقي الإسعافات الأولية.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: حاتم عادل حجازي 25 سنة، مصطفى حامد محمد 39 سنة، محمد وائل سعيد 26 سنة، أحمد حمدي عبد الوهاب 30 سنة، أمين زهدي 25 سنة، أحمد عاشور إبراهيم 31 سنة، عادل إمام محمد 43 سنة، حمادة فرج حافظ 31 سنة، عادل علي محمد 53 سنة، أشرف محجوب 35 سنة، مختار أحمد مختار 19 سنة، مصطفى عبد النعيم 46 سنة.



كما توجه رئيس مركز ومدينة الباجور، ونائبه، إلى مكان الحادث لتسوية الطريق ورفع مخلفات الحادث لإعادة فتح الطريق.