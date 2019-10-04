السودان: شهيد من الجيش في هجوم على مصانع بجنوب كُردفان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مساء اليوم الخميس، "استشهاد" فرد من قوات الجيش وإصابة اثنين آخرين، في هجوم شنته "مجموعات تخريب مُسلحة" على مصانع في محلية "تلودي" في ولاية جنوب كُردفان (جنوب السودان).



وقال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان تلاه العميد الركن طاهر أبوهاجة، مدير إدارة الإعلام في مجلس السيادة الانتقالي، "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اهتمام متعاظم بإحلال السلام ودعم الوفاق والاستقرار، في ربوع السودان، وفي الوقت الذي تسعى فيه قيادة البلاد إلى معالجة الأزمة الاقتصادية، تعرضت 3 شركات تعمل في مجال التعدين، في تلودي بولاية جنوب كردفان، لهجوم غاشم من مجموعات تخريب مسلحة".



وأضاف: "بدأت الأحداث بمسيرة احتجاج أمام قيادة اللواء 56 مشاة، طالبت بوقف التعدين، وإغلاق الشركات العاملة بحجة أنها تستخدم موادا تُضر بصحة المواطنين، ثم توجهت الحشود إلى مقر الشركات وقامت بحرقها وتدميرها تدميرا كاملا".



ولفت إلى خسائر مادية ضخمة، منها حرق 3 مصانع بالكامل، وعدة سيارات وآليات، وحرق مخزون مواد تصنيعية، لافتا إلى أن تلك الأحداث المؤسفة أسفرت عن استشهاد أحد أفراد القوات، وجرح فردين إصابتهما خطيرة، فضلا عن إصابات مختلفة بين العمال والمهندسين في الشركات.



وأوضح البيان أنه "رغم كل هذه الاعتداءات التي شملت القتل والحرق والإصابات، إلا أن القوات التزمت ضبط النفس، وآثرت ألا تُحدث خسائر في الأرواح".