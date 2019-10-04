الفيوم: استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق بالتعاون مع قوات الشرطة، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها التي لم يتم تقديم طلبات لتقنينها بقريتي حنا حبيب والحامولي بمركز يوسف الصديق، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد.



تمكنت الحملة من التواصل مع 12 حالة بمساحة 77 فدانا من واضعي اليد، ودفع المستحق عليهم خلال الأسبوع المقبل، وفي حالة عدم السداد يتم نزع الأرض منهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وأكد محافظ الفيوم، ضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، مشددا على أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.