التنمية المحلية: الحكومة مهتمة بتحسين معيشة المواطنين

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن لجنة التسيير الخاصة بمبادرة حياة كريمة، التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اختارت 270 قرية في 11 محافظة لتنفيذ المبادرة بها، حيث تصل نسبة الفقر في تلك القرى حوالي 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى في 145 قرية خلال العام 2019 – 2020، و125 قرية خلال 2020 – 2021.



وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.



وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الحكومة تولي مشروع حياة كريمة، اهتمامات خاصة، وتضعه على أجندتها الخاصة، نظرًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التي عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخرا.