"الوزراء" ينفى تصدُّر مصر المعدل العالمي في الإصابة بالسرطان

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تَزعُم تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الإصابة بالسرطان.



وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي بدورها نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق، لما تم تداوله حول تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الإصابة بالسرطان، مُوضحةً أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تُشير إلى أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض في مصر من المعدلات العادية عالميًا، كما أن معدل الإصابة بسرطان الكبد في مصر انخفض عن المعدلات العالمية، خاصةً بعد نجاح مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة.



وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه وفقًا للبيانات المتاحة من منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2018، يتضح أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان، وقد أوضحت بيانات المنظمة أن الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان جاءت على النحو التالي: دولة أستراليا في المركز الأول بمعدل 798،8 حالة لكل 100 ألف نسمة، تليها دولة نيوزيلاندا في المركز الثاني بمعدل 755،8 حالة لكل 100 ألف نسمة، ودولة ألمانيا في المركز الثالث بمعدل 739،7 حالة، ودولة هنغاريا في المركز الرابع بمعدل 727،2 حالة، ثم دولة الدنمارك في المركز الخامس بمعدل 709 حالات، ودولة هولندا في المركز السادس بمعدل 701،9 حالة، ودولة فرنسا بالمركز السابع بمعدل 698،4 حالة، ودولة بلجيكا بالمركز الثامن بمعدل 695،1 حالة، ودولة اليابان في المركز التاسع بمعدل 694،6 حالة، وفي المركز العاشر تأتي دولة إيطاليا بمعدل 691،2 حالة لكل 100 ألف نسمة.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، والتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن، حيث يمكن الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).