اليابان: اتفاق التجارة مع أمريكا يدخل حيز التنفيذ في يناير

قال وزير الخارجية ​الياباني توشيميتسو موتيجي، إن طوكيو وواشنطن يعتزمان تفعيل اتفاقهما التجاري الأخير بداية العام المقبل.



وقال موتيجي - في مقابلة مع صحيفة (نيكي) اليابانية - إن "الولايات المتحدة تريد أن يدخل الاتفاق التجاري حيز التنفيذ في الأول من يناير لعام 2020، وليس لدينا أي اعتراض على ذلك"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعرض الاتفاق على البرلمان الياباني بمجرد عقده لجلسة استثنائية اليوم الجمعة، معربًا عن أمله في الحصول على موافقة البرلمان بعد توضيح شامل للاتفاق.



وفيما يتعلق بقلق طوكيو بشأن فرض واشنطن لتعريفات جمركية جديدة على السيارات المستوردة من اليابان، أوضح موتيجي أن الجانب الأمريكي أكد بشكل واضح عدم قيامه بذلك الأمر، مؤكدا أن الاتفاق يحقق توازنا بين المنتجات الزراعية والصناعية ويمكن أن يحقق نتيجة مربحة للجانبين.



وأضاف وزير الخارجية الياباني أنه رغم توقيع اليابان اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة إلا أن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي تؤكد التزامها بالتعددية، مؤكدا ضرورة توسع اليابان في المجال الاقتصادي الحر والنزيه.



وكان الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ قد وقعا الشهر الماضي، اتفاقًا تجاريًّا محدودًا، يخفض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأمريكية ومعدات الآلات اليابانية وغيرها من المنتجات.