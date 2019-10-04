ضبط عاطلين سرقا شقق سكنية بالدرب الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين أثناء سرقتهما الشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة الدرب الأحمر.



تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من الأهالى، يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.



على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهم وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.