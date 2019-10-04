مصر تبدأ في تحديث الموقع الإلكتروني للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان البوروندية

وقع كل من رئيس المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في بوروندي ‪CNIDH‬، وممثلة أحد شركات البرمجيات، اليوم الجمعة، عقد تطوير الموقع الإلكتروني للمفوضية البوروندية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور السفيرة عبير بسيوني رضوان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي.



ويهدف التعاون المزمع إلى تمكين المفوضية البوروندية لحقوق الإنسان من التواصل وتقديم خدماتها المختلفة بأساليب تكنولوجية حديثة، وهو العقد الممول من "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" في إطار التعاون الثنائي بين مصر وبوروندي‪.



وتٌمَارس الوكالة التابعة لوزارة الخارجية نشاطها وفقًا لقواعد عمل وكالات المعونة التنموية في العالم، حيث يُعد توفير كوادر تنموية للدول الأفريقية والإسلامية أحد أهداف الوكالة الرئيسية من خلال تنظيمها لبرامج بناء القدرات.



يذكر أنه على مدار عقود، ساهمت وزارة الخارجية المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية عَبر نقل وتبادل المعرفة، والمهارات، والخبرات لأن رخاء أفريقيا يظل هدفًا أساسيًا للحكومة المصرية.