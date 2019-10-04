ضبط عاطل بسلاح نارى وأقراص مخدرة ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وكمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز بنها.



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مباحث مركز بنها، بضبط طه م ا 35 سنة، عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار، و500 قرص مخدر، ومبلغ 950 جنيه وهاتف محمول.



وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.