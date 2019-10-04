النقل: الانتهاء من تطوير جرارين بورش التبين

أجرى قيادات وزارة النقل جولة تفقدية بورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات حيث تابع الوزير أعمال عمرات وصيانة جرارا تGE والهنشل الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين.



وأكد وزير النقل أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وامدادها بقطع الغيار الاصلية على أن يكون الإصلاح تحت إشراف خبراء من المصانع والشركات العالمية.



وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن ورشة التبين تعتبر مثالا واضحا لهذه المنظومة حيث يجري إعادة تأهيل 81 جرار GE من الأسطول الحالي للهيئة بأيدي العمال والفنيين والمهندسين المصريين وتحت إشراف خبراء من جنرال إليكتريك، وذلك في إطار التعاقد الذي وقعته هيئة السكة الحديد مع جنرال اليكتريك الأمريكية والخاص بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي للهيئة.



واطلع قيادات الوزارة على الجدول الزمني الخاص بإصلاح جرارات GE حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار وجاري الانتهاء من عدد 2 جرار أخرى على أن يتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات تباعا وشاهد الوزير خطة تدريب الفنيين المصريين تحت إشراف الخبراء GE عمليا داخل الورشة وتأهيل وتطوير ورشة التبين ورفع كفائتها وتحسين بيئة العمل بها لاستقبال أعمال صيانة الجرارات بالتوازي مع عمليات إعادة التأهيل والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.



وصرحت وزارة النقل في بيان لها، بأن اول دفعة من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها ستصل أوائل شهر نوفمبر القادم بعدد ١٠ جرارات جديدة على أن يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعا طبقا لجدول التوريد المتفق عليه.



كما شاهد قيادات وزارة النقل، عمليات اصلاح واعادة تأهيل وعمرات الهنشل الألماني المخصص لقطارات البضائع وكذلك أعمال عمرات عربات البضائع المختلفة حيث أكد على الاهتمام الكبير بنقل البضائع عبر السكك الحديدية لزيادة عوائد السكة الحديد وتخفيف الأعباء على الطرق.



جدير بالذكر أن ورش التبين تم إنشاؤها عام 1983 على مساحة 95 فدانا شاملة الورش والأحواش ويبلغ عدد العاملين بها حوالي 508 عاملا وفنيا ومهندسا، وتعتبر من الورش الرئيسية التي تعمل في عمرات وصيانة الجرارات وعربات البضائع حيث تقوم بالاستعداد بعدد 300 جرار شهريا بمعدل 10 جرارات يوميا كما تقوم بعمل عمرة عمومية اسمية لعدد 60 عربة بضائع.