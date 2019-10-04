مالاوي تشيد بالإنجازات المصرية في إطار رئاسة الاتحاد الإفريقي

التقى السفير حسن شوقى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مالاوي، "ايفرتون تشيمولرنجى" نائب رئيس مالاوي، لتناول مسار العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، والتطورات التى تشهدها حاليًا في كافة المجالات، حيث أعرب المسئول المالاوي عن ثقة بلاده فى الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وأشاد بما تم تحقيقه خلال العام الجاري من إنجازات على الصعيد الأفريقى، وخاصةً تعزيز التكامل الإقليمي بدخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، فضلًا عن جهود حفظ الأمن والاستقرار في القارة.



وأشار نائب الرئيس إلى تطلُع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مُقدمًا الشكر لمصر على تقديمها شحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية خلال شهر مايو 2019، كما أثنى على دور القيادة المصرية فى تأمين مساعدات من الاتحاد الأفريقي للدول الثلاث المتضررة من إعصار "إيداي"، معربًا عن امتنانه لما تقدّمه مصر من منح جامعية ودورات تدريبية لبناء قدرات الكوادر المالاوية ولدعم الجهود التنموية في بلاده.



ومن جانبه، أعرب السفير شوقي عن اهتمام مصر بالارتقاء بالعلاقات مع مالاوي، خاصةً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتصنيع الزراعي والاتصالات، فضلًا عن مجال مكافحة الإرهاب.