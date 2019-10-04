رئيس جنوب السودان يشيد بجهود مصر في تنفيذ اتفاق السلام

استقبل رئيس جنوب السودان،سيلفا كير، سفير مصر في جوبا السفير د. أحمد بهاء الدين، بمناسبة انتهاء فترة مهمته هناك. هذا، وأعرب الرئيس "كير" خلال اللقاء عن خالص تقديره وشكره لمصر لما قدمته من دعم لتنفيذ اتفاق السلام المنشط في بلاده، وخاصةً في مجال تأسيس مراكز تجميع القوات.



من ناحيته، أكد السفير بهاء الدين على استمرار دعم وتعاون مصر مع جنوب السودان في جميع المجالات، وخاصةً في مجالات الصحة والتعليم، وكذا العمل مع لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية ‪NPTC‬ حتى الوصول لخطوة تحقيق السلام في جميع أرجاء جنوب السودان.



وكانت مصر قد عمدت إلى إرسال شحنات من الأدوية والخيام والملابس العسكرية إلى جوبا بهدف دعم إنشاء مواقع تجميع قوات جنوب السودان بالإضافة إلى المساعدة في إعادة تأهيل القوات للعمل داخل مؤسسات الدولة.