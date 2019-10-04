رفع 85 طن قمامة من شوارع اهناسيا ببنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة يحيى ياسين رئيس الوحدة المحلية العديد من الجهود والتي تضمنت القيام بحملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة،والتي أسفرت عن رفع 85 طن من كميات القمامة ونقلها لمصنع التدوير بسمسطا، وري وتشجير الجزيرة الوسطى بمدخل المدينة بأشجار جهنمية وفيكس وبوتسيانة، ورفع الإشغالات من شارع ممدوح مصطفى،حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية.



وقامت الوحدة المحلية بقرية ننا بصيانة كشافات الإنارة بطريق إهناسيا ننا وطريق مدخل قرية كفر ابو شهبة، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية براوة بإزالة حالة تعد "في المهد" على قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 300 متر بقرية الشروق.