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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بحري مدخل بني سويف بحوالى 4 كم اتجاه القاهرة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم محمود صالح خليل ٥٧ سنة مصابا بخلع بالكتف الأيمن، عالية عبد الجواد عبد الرحيم 60 سنة مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة، جابر عبد الرحيم محمد ٤٥ سنة مصاب بكسر بالساق الأيسر.

كما نقلت سيارات الإسعاف حمديه جابر عبد الرحيم 19 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، محفوظة صالح خليل 38 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالظهر والجسم، صالح خليل ٦٠سنة مصابا بجرح بالوجه واليد اليمني وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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