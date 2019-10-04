غلق جزئى لمحور 26 يوليو بشارع السودان

تجري إدارة مرور الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، أعمال صيانة الفواصل العرضية الخاصة بمحور ٢٦ يوليو، في إطار تنفيذ أعمال صيانة وإزالة المعوقات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة.



وأغلقت إدارة مرور الجيزة مطلع محور ٢٦ يوليو القادم من شارع السودان ومنزل المحور المتجه لشارع السودان بشكل جزئي، بدءًا من الساعة ١٢ صباح اليوم الجمعة الموافق ٤١٠٢٠١٩ وحتى الساعة الـ ٥ صباح يوم الأحد الموافق ٦١٠٢٠١٩ وكذا الساعة ١٢ صباحا يوم الجمعة الموافق ١١١٠٢٠١٩ وحتى الساعة الـ5 من صباح الأحد الموافق ١٣١٠٢٠١٩".



ونشرت الإدارة العامة للمرور اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل للتسهيل على قائدي المركبات ومساعدتهم في الاتجاهات الجديدة، مع توجيه الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المحددة في التنفيذ، لعدم التأثير على الحركة المرورية لما للمحور من أهمية.



وأهابت بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات، بالالتزام بتوجيهات اللجان المرورية لتجنب الازدحام المروري خلال تنفيذ أعمال الصيانة.