إغلاق دوران تقاطع جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبد العزيز

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة فتحة دوران تقاطع شارعي جامعة الدول العربية مع البطل أحمد عبدالعزيز اعتبارًا من الساعة الثانية مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الخامسة من صباح غدِ السبت، وذلك لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران.



وتولت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمحيط منطقة الأعمال.



وتهيب إدارة المرور بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات باتباع تعليمات اللجان المرورية لتفادي الازدحام خلال فترات العمل.

