تعرف على أماكن وأوقات قطع التيار الكهربى عن طنطا اليوم

يقوم قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، بفصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شمال غرب طنطا جهد 6611 ك.ف، اليوم الجمعة، من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية والنظافة.



وقالت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار خلال تلك المدة الزمنية بمدينة طنطا هى، شارع القاضي، شارع عبد الحليم وشارع المديرية، وشارع الشيتي مع شارع البحر، وشارع سعيد (منطقة الملجأ – مساكن الدهان – مساكن شوقي – مستشفى المنشاوي)، ومطحن العاشر، ومنطقة سيجر، والترعة العريضة، ومنطقة المعهد الديني مصنع الكاوتشوك امتداد كوبري النحاس، ومنطقة السريع من المقاولون العرب حتى طنطا سكان، وطريق شوبر، وكفر عصام البلد.



وأضافت رئيس القطاع، مستشفيات (الجامعة التعليمي – الفرنساوي – الرمد الجامعى – التأمين الصحى)، ومنطقة ش الفاتح حتى الطريق السريع، وشارع النادى، وشارع النحاس مع سوق الجبان، وميدان النادى حتى مدرسة أم المؤمنين، وشارع أحمد على ونادى طنطا، وشارع كفر عصام، ومطحن الاتحاد بطريق شوبر – منطقة السيد البدوي – ميدان الساعة – ش المديرية – ميدان إسكندرية، وسجن طنطا ومستشفي (57357 – الهلال)، وشارع عثمان محمد، والمدارس والنحاس وسنترال النحاس وسنترال طه الحكيم والشوارع المتفرعة منه، ومجمع المحاكم، ومستشفى الحميات، ومحطة القطار، ومبني النجدة، واللاسلكي، وقوات الأمن، والسجن، ومبنى المطافئ، والحماية المدنية، وأرض الجمعية، والمدينة الجامعية، ومحطة السكة الحديد، وابن الفارض، وجمال عبد الناصر، ومحطة المياه المرشحة بالملاحة، ومصنع الكاوتش، وطريق المعاهدة، وكفر السجن، ومصنع الثلج.



وأشارت إلى أن قرى طنطا ستشمل، شبرا النملة، وشوني، وفيشا سليم، وخط الأبار الإنتاجية، وكفر الحما، وخرسيت، وشقرف، وتلبنت قيصر والعزب المجاورة، وقرية محلة مرحوم بالكامل، وكفر العرب.

