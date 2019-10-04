ضبط 1146 مخالفة مرورية متنوعة في الغربية

شنت الإدارة العامة للمرور في مديرية أمن الغربية، حملة بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الخميس، تم خلالها تحرير وضبط 1148 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 45 ألفا و300 جنيه غرامات فورية.



وفي وقت سابق، تلقى اللواء محمود حمزة مدير الأمن، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، بنتائج حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 1148 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية أو برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.



وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات، دون تراخيص، كما تم تحصيل 45 ألفا و300 جنيه غرامات فورية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.