الجمعة 04 أكتوبر 2019 الموافق 05 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 1146 مخالفة مرورية متنوعة في الغربية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
شنت الإدارة العامة للمرور في مديرية أمن الغربية، حملة بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الخميس، تم خلالها تحرير وضبط 1148 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 45 ألفا و300 جنيه غرامات فورية.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء محمود حمزة مدير الأمن، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، بنتائج حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 1148 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية أو برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات، دون تراخيص، كما تم تحصيل 45 ألفا و300 جنيه غرامات فورية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

الكاف يدعو الزمالك لقرعة "مجموعات" دوري الأبطال

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد واقعة مصطفى أبو تورتة.. "الإفتاء": الشبكة من حق العريس

منذ حوالي 11 ساعة

أفيونة.. خالد آل ثاني.. شقيق تميم الذى يدمن أخطر أنواع المواد المخدرة

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

image description

كواليس قرعة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

الأكثر قراءة

والدة عريس "التورتة" تؤكد: ظلت بالقاعة.. وحررنا محضر تشهير

رسميا.. تخفيض أسعار البنزين بدءا من الغد

تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

مصادر قانونية ترد على تصريحات رئيس "القومي لحقوق الإنسان" بشأن فحص الهواتف

أيام زمان

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

الصحة

4 نصائح لإضافة السمن للقهوة.. تعرف عليها

ابتكار دواء لعلاج الأزمات القلبية

حمية "الكيتو" قد تسبب أمراض القلب

الرياضة تقوي مفصل الركبة

الرئيس نيوز

«شطة» يقترح حلا لخروج «كاف» من أزمة الزمالك وجينيراسيون

"النقد الدولي" يشيد بقرار لجنة متابعة آلية التسعير للمواد البترولية

«الشكاوى الحكومية»: استقبلنا مليونا و780 بلاغا على البوابة الإلكترونية.. وأنجزنا 85% منها

وزير الخارجية الروسي: مبارك ترك السلطة بكرامة ولم يهرب

منوعات

الإهمال الطبي يتسبب في غزو الإيدز قرية إيرانية

خبير يكشف أماكن زيادة منسوب المحيط بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يجند المخبرين في "فيسبوك"

هونج كونج تبهر زوار "الشارقة للساعات والمجوهرات"

كشكول

استجابة لـ"كشكول".. "سلومة": حل أزمة الفترة المسائية بـ"هضبة الأهرام" (صور)

الروبوت يصل "علوم القاهرة"

مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار فى بنى سويف

تسجيل بيانات تلاميذ مدارس النيل على بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة التعليم

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

انفو جراف.. تعرف على أسعار البنزين والمازوت بعد تخفيضهم

تعرف على أحدث قرارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

“الزراعة”: تصدير 450  ألف طن من البصل

تعرف على أسعار البنزين بعد تخفيضها

مقالات الرأي
ماجد حبته
العراق الآن.. مشاهد متداخلة!
د. محمد عفيفي
أرمينيا الجميلة المُعذَّبَة «2-2»
مدحت بشاى
الخطاب الدينى وإعلام الصناعات الثقافية
مؤمن المحمدي
رمضان البرنس
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تنعى الناقد والمترجم إبراهيم فتحى

صدور "دراسة فى الأدب الأفريقى الحديث" عن المصرية اللبنانية

"الثقافة وتنمية الوعى فى مواجهة الإرهاب" على مائدة الحوار بثقافة ديروط

حفل المولوية المصرية بساقية الصاوى.. 17 أكتوبر

صفحتنا ع الفيس بوك