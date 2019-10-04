أمن الجيزة يضبط 71 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات تموينية بمختلف أنحاء القطاع.



وأسفرت الحملات بقيادة العميد مصطفى بكري، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بالجيزة، عن ضبط 71 قضية.



وتشمل القضايا 16 قضية عدم حمل شهادة صحية، و14 قضية عدم الإعلان عن أسعار، و10 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، و11 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 قضايا انتاج خبز ناقص الوزن.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجاري العرض على النيابة.