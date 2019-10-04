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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 4 أكتوبر 2019

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:02 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: تجنّب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.
عاطفيًا: تعاني إهمالًا وفتورًا في حياتك العاطفية، لذلك الجأ إلى كل طاقاتك الذهنية ومرونتك لمعالجة الوضع ولا سيما اذا كان الحبيب من برج الثور.
صحيًا: لست معتادًا على كثرة المواجهات وهذا يهد من نشاطك، وإذا كنت قلقًا حاول لقاء الأصدقاء للتخفيف من هذه الضغوط.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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