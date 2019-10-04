حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 4 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:

مهنيًا: تشعر اليوم بعدم رغبة في العمل، في الواقع إذا ذهبت إلى العمل اليوم فلن تقوم بالكثير على الأرجح، لذا يمكنك أن تعتبره يوم إجازة.

عاطفيًا: لا تكن قاسيًا على الطرف الآخر إذا أردت الاحتفاظ به، هذا الشخص لن يتحمل القسوة منك، وربما تنفلت الأمور بينكما إذا أصررت على هذا الأسلوب.

صحيًا: لن تكون قادرًا على علاج نفسك من المشكلة التي ألمت بك بشكل كامل، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله للتخلص من آثارها أو تقليلها.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

