حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 4 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: تمر بامتحان او تخضع لتحقيق واستجواب، حافظ على آرائك وملاحظاتك لنفسك، وقد تواجه خصمًا شرسًا أو مشاكل طارئة.

عاطفيًا: يمكن أن تعيش عزلة أو انعزالًا، أو تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية.

صحيًا: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام القليلة المقبلة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

