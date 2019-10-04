مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس بالمعصرة بسبب الحلوى

لقت طفلة، مصرعها، إثر سقوطها من الطابق السادس، بمنطقة المعصرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.



تلقي العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول الطفلة "رقية. م"، 5 سنوات، ومقيمة بمنطقة عرب سلام، المعصرة، جثة هامدة ومصابة بكسور متفرقة بأنحاء الجسد وكدمات.



انتقلت علي الفور قوات الأمن إلى منزل الطفلة مسرح الواقعة، وتبين من الفحص أنه أثناء تواجد الطفلة بمفردها في المنزل، أدلت حبلا معلقا به علبة من بلكونة المنزل، لشراء حلوى من محل أسفل العقار السكني، فاختل توازنها وسقطت جثة هامدة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

