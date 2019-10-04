حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 4 أكتوبر 2019
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.
الحمل
مهنيًا: بادر ولا تقف ساكنًا، إنها بداية مرحلة مهمة جدًا، طباعك متقلبة وتثير العدائية والنفور، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة.
عاطفيًا: لا تتسرع في حسم أمر ولا تقرر مصيرًا، الأفكار مشوشة والظروف مخيبة، ولكن تكون الحظوظ كبيرة جدًا.
صحيًا: إذا كنت تشعر بالعطش كثيرًا خلال الليل، لا تتردد في القيام بفحص السكري الذي لا يستغرق سوى دقائق وتحصل على النتيجة فورًا.
الثور
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة التعبير عن نفسك بحرية مطلقة، والاتفاق مع الزملاء على أولويات العمل وتحديد المسؤوليات.
عاطفيًا: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه الى مجاريها.
صحيًا: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية.
الجوزاء
مهنيًا: تمر بامتحان او تخضع لتحقيق واستجواب، حافظ على آرائك وملاحظاتك لنفسك، وقد تواحه خصمًا شرسًا أو مشاكل طارئة.
عاطفيًا: يمكن أن تعيش عزلة أو انعزالًا، أو تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية.
صحيًا: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
السرطان
مهنيًا: كوكب عطارد الذي يدخل إلى برج العقرب يتحدث عن صدفة تخدم مشاريعك، ولو أن بعض العراقيل يمكن أن تعترضها.
عاطفيا: لا تكن أنانيًا وخبيثًا مع الشريك، فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل إسعادك وصريح جدًا.
صحيًا: إسرافك المفرط في العمل ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في حال من التوتر والعصبية الزائدة.
الأسد
مهنيًا: إنه الوقت المناسب لتعزيز العلاقات والصداقات، أو الاستعانة بها إذا كانت تنتمي إلى الطبقة الحاكمة أو النافذة.
عاطفيًا: لا تجادل ولا تقحم نفسك في أي شأن لا يعنيك إطلاقًا، وكن مترويًا جدًا، إبتعد عن الخطر، راوح مكانك ولا تجازف.
صحيًا: يجب أن تكون مستعدًا دائمًا للأسوأ وتتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك.
العذراء
مهنيًا: أمورك المالية تكون بخير مدة طويلة، لكن عليك عدم التخلي عن الحرص المالي والتأكد من سلامة وضعك المالي كل فترة
عاطفيًا: لا تحاول فرض شخصيتك بالقوة على الطرف الآخر، فهو لا يفضل هذا الأسلوب في التعامل، ومن الممكن أن تخسره بسبب ذلك
صحيًا: لا تلق باللوم دومًا في تدهور أمورك الصحية على الآخرين، أنت الذي تسببت لنفسك بكل هذا، ويجب أن تتحمل المسؤولية كاملة عن أفعالك
الميزان
مهنيًا: لا تَخَف من المبادرة، قد تفاجئك الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل في اختصاصك
عاطفيًا: تعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدًّا للعلاقة به، وتستعيد اللقاء معه بعد غياب، وتقرران في جلسة تصفية القلوب
صحيًا: تحاول قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يضرك صحيًا، وتنجح بذلك لإرادتك القوية
العقرب
مهنيًا: بعض الإرباكات في العمل تجعلك في موقف حرج إذا كنت تشكو بعض الخلافات، لكنك تتفوق على كل المصاعب
عاطفيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحبّاء حولك، وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة
صحيًا: لا تكثر من السهر، وحاول أن تنام الساعات المطلوبة لتبقى في حالة نشطة
القوس
مهنيًا: تشعر اليوم بعدم رغبة في العمل، في الواقع إذا ذهبت إلى العمل اليوم فلن تقوم بالكثير على الأرجح، لذا يمكنك أن تعتبره يوم إجازة.
عاطفيًا: لا تكن قاسيًا على الطرف الآخر إذا أردت الاحتفاظ به، هذا الشخص لن يتحمل القسوة منك، وربما تنفلت الأمور بينكما إذا أصررت على هذا الأسلوب.
صحيًا: لن تكون قادرًا على علاج نفسك من المشكلة التي ألمت بك بشكل كامل، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله للتخلص من آثارها أو تقليلها.
الجدي
مهنيًا: تنهمك في تنظيم مصاريفك وربما تستاء من كثرة الأقساط، وتقلق بسبب مسؤولية تجاه أحد الزملاء.
مهنيًا: تشعر بالرغبة في لقاء الشريك للتحدث في مختلف الأمور الخاصة بكما، للوصول إلى وضع خطة لمستقبلكما معًا.
صحيًا: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، مما يساعدك على تحقيق الكثير من الأهداف المؤجلة خلال الفترة الماضية، لذلك ينصحك الفلك الإهتمام أكثر بصحتك.
الدلو
مهنيًا: تجنّب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.
عاطفيًا: تعاني إهمالًا وفتورًا في حياتك العاطفية، لذلك الجأ إلى كل طاقاتك الذهنية ومرونتك لمعالجة الوضع ولا سيما إذا كان الحبيب من برج الثور.
صحيًا: لست معتادًا على كثرة المواجهات وهذا يهد من نشاطك، وإذا كنت قلقًا حاول لقاء الأصدقاء للتخفيف من هذه الضغوط.
الحوت
مهنيًا: يوم ضعيف لا يعود عليك بأي تطور أو نتيجة، تظهر بعض المسائل الطارئة على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضع.
عاطفيًا: تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك، ويفرض عليك الواقع الذي تعيشه مواجهة الصعوبات بدقّة ورويّة.
صحيًا: تكون عرضة لمشاكل صحية لم تكن تتوقعها، وينتابك الخوف من أن تكون مصابًا بمرض لن تشفى منه في القريب العاجل.
الحمل
مهنيًا: بادر ولا تقف ساكنًا، إنها بداية مرحلة مهمة جدًا، طباعك متقلبة وتثير العدائية والنفور، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة.
عاطفيًا: لا تتسرع في حسم أمر ولا تقرر مصيرًا، الأفكار مشوشة والظروف مخيبة، ولكن تكون الحظوظ كبيرة جدًا.
صحيًا: إذا كنت تشعر بالعطش كثيرًا خلال الليل، لا تتردد في القيام بفحص السكري الذي لا يستغرق سوى دقائق وتحصل على النتيجة فورًا.
الثور
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة التعبير عن نفسك بحرية مطلقة، والاتفاق مع الزملاء على أولويات العمل وتحديد المسؤوليات.
عاطفيًا: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه الى مجاريها.
صحيًا: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية.
الجوزاء
مهنيًا: تمر بامتحان او تخضع لتحقيق واستجواب، حافظ على آرائك وملاحظاتك لنفسك، وقد تواحه خصمًا شرسًا أو مشاكل طارئة.
عاطفيًا: يمكن أن تعيش عزلة أو انعزالًا، أو تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية.
صحيًا: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
السرطان
مهنيًا: كوكب عطارد الذي يدخل إلى برج العقرب يتحدث عن صدفة تخدم مشاريعك، ولو أن بعض العراقيل يمكن أن تعترضها.
عاطفيا: لا تكن أنانيًا وخبيثًا مع الشريك، فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل إسعادك وصريح جدًا.
صحيًا: إسرافك المفرط في العمل ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في حال من التوتر والعصبية الزائدة.
الأسد
مهنيًا: إنه الوقت المناسب لتعزيز العلاقات والصداقات، أو الاستعانة بها إذا كانت تنتمي إلى الطبقة الحاكمة أو النافذة.
عاطفيًا: لا تجادل ولا تقحم نفسك في أي شأن لا يعنيك إطلاقًا، وكن مترويًا جدًا، إبتعد عن الخطر، راوح مكانك ولا تجازف.
صحيًا: يجب أن تكون مستعدًا دائمًا للأسوأ وتتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك.
العذراء
مهنيًا: أمورك المالية تكون بخير مدة طويلة، لكن عليك عدم التخلي عن الحرص المالي والتأكد من سلامة وضعك المالي كل فترة
عاطفيًا: لا تحاول فرض شخصيتك بالقوة على الطرف الآخر، فهو لا يفضل هذا الأسلوب في التعامل، ومن الممكن أن تخسره بسبب ذلك
صحيًا: لا تلق باللوم دومًا في تدهور أمورك الصحية على الآخرين، أنت الذي تسببت لنفسك بكل هذا، ويجب أن تتحمل المسؤولية كاملة عن أفعالك
الميزان
مهنيًا: لا تَخَف من المبادرة، قد تفاجئك الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل في اختصاصك
عاطفيًا: تعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدًّا للعلاقة به، وتستعيد اللقاء معه بعد غياب، وتقرران في جلسة تصفية القلوب
صحيًا: تحاول قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يضرك صحيًا، وتنجح بذلك لإرادتك القوية
العقرب
مهنيًا: بعض الإرباكات في العمل تجعلك في موقف حرج إذا كنت تشكو بعض الخلافات، لكنك تتفوق على كل المصاعب
عاطفيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحبّاء حولك، وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة
صحيًا: لا تكثر من السهر، وحاول أن تنام الساعات المطلوبة لتبقى في حالة نشطة
القوس
مهنيًا: تشعر اليوم بعدم رغبة في العمل، في الواقع إذا ذهبت إلى العمل اليوم فلن تقوم بالكثير على الأرجح، لذا يمكنك أن تعتبره يوم إجازة.
عاطفيًا: لا تكن قاسيًا على الطرف الآخر إذا أردت الاحتفاظ به، هذا الشخص لن يتحمل القسوة منك، وربما تنفلت الأمور بينكما إذا أصررت على هذا الأسلوب.
صحيًا: لن تكون قادرًا على علاج نفسك من المشكلة التي ألمت بك بشكل كامل، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله للتخلص من آثارها أو تقليلها.
الجدي
مهنيًا: تنهمك في تنظيم مصاريفك وربما تستاء من كثرة الأقساط، وتقلق بسبب مسؤولية تجاه أحد الزملاء.
مهنيًا: تشعر بالرغبة في لقاء الشريك للتحدث في مختلف الأمور الخاصة بكما، للوصول إلى وضع خطة لمستقبلكما معًا.
صحيًا: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، مما يساعدك على تحقيق الكثير من الأهداف المؤجلة خلال الفترة الماضية، لذلك ينصحك الفلك الإهتمام أكثر بصحتك.
الدلو
مهنيًا: تجنّب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.
عاطفيًا: تعاني إهمالًا وفتورًا في حياتك العاطفية، لذلك الجأ إلى كل طاقاتك الذهنية ومرونتك لمعالجة الوضع ولا سيما إذا كان الحبيب من برج الثور.
صحيًا: لست معتادًا على كثرة المواجهات وهذا يهد من نشاطك، وإذا كنت قلقًا حاول لقاء الأصدقاء للتخفيف من هذه الضغوط.
الحوت
مهنيًا: يوم ضعيف لا يعود عليك بأي تطور أو نتيجة، تظهر بعض المسائل الطارئة على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضع.
عاطفيًا: تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك، ويفرض عليك الواقع الذي تعيشه مواجهة الصعوبات بدقّة ورويّة.
صحيًا: تكون عرضة لمشاكل صحية لم تكن تتوقعها، وينتابك الخوف من أن تكون مصابًا بمرض لن تشفى منه في القريب العاجل.