حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 4 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: بادر ولا تقف ساكنًا، إنها بداية مرحلة مهمة جدًا، طباعك متقلبة وتثير العدائية والنفور، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة.

عاطفيًا: لا تتسرع في حسم أمر ولا تقرر مصيرًا، الأفكار مشوشة والظروف مخيبة، ولكن تكون الحظوظ كبيرة جدًا.

صحيًا: إذا كنت تشعر بالعطش كثيرًا خلال الليل، لا تتردد في القيام بفحص السكري الذي لا يستغرق سوى دقائق وتحصل على النتيجة فورًا.



الثور

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصة التعبير عن نفسك بحرية مطلقة، والاتفاق مع الزملاء على أولويات العمل وتحديد المسؤوليات.

عاطفيًا: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه الى مجاريها.

صحيًا: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية.



الجوزاء

مهنيًا: تمر بامتحان او تخضع لتحقيق واستجواب، حافظ على آرائك وملاحظاتك لنفسك، وقد تواحه خصمًا شرسًا أو مشاكل طارئة.

عاطفيًا: يمكن أن تعيش عزلة أو انعزالًا، أو تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية.

صحيًا: بعض الوقاية مفيد في كثير من الأحيان، وهذا ما قد تلمسه في غضون الأيام القليلة المقبلة.



السرطان

مهنيًا: كوكب عطارد الذي يدخل إلى برج العقرب يتحدث عن صدفة تخدم مشاريعك، ولو أن بعض العراقيل يمكن أن تعترضها.

عاطفيا: لا تكن أنانيًا وخبيثًا مع الشريك، فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل إسعادك وصريح جدًا.

صحيًا: إسرافك المفرط في العمل ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في حال من التوتر والعصبية الزائدة.



الأسد

مهنيًا: إنه الوقت المناسب لتعزيز العلاقات والصداقات، أو الاستعانة بها إذا كانت تنتمي إلى الطبقة الحاكمة أو النافذة.

عاطفيًا: لا تجادل ولا تقحم نفسك في أي شأن لا يعنيك إطلاقًا، وكن مترويًا جدًا، إبتعد عن الخطر، راوح مكانك ولا تجازف.

صحيًا: يجب أن تكون مستعدًا دائمًا للأسوأ وتتأمل الأفضل لئلا يكون لعنصر المفاجأة التأثير الكبير فيك.



العذراء

مهنيًا: أمورك المالية تكون بخير مدة طويلة، لكن عليك عدم التخلي عن الحرص المالي والتأكد من سلامة وضعك المالي كل فترة

عاطفيًا: لا تحاول فرض شخصيتك بالقوة على الطرف الآخر، فهو لا يفضل هذا الأسلوب في التعامل، ومن الممكن أن تخسره بسبب ذلك

صحيًا: لا تلق باللوم دومًا في تدهور أمورك الصحية على الآخرين، أنت الذي تسببت لنفسك بكل هذا، ويجب أن تتحمل المسؤولية كاملة عن أفعالك



الميزان

مهنيًا: لا تَخَف من المبادرة، قد تفاجئك الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل في اختصاصك

عاطفيًا: تعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدًّا للعلاقة به، وتستعيد اللقاء معه بعد غياب، وتقرران في جلسة تصفية القلوب

صحيًا: تحاول قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يضرك صحيًا، وتنجح بذلك لإرادتك القوية



العقرب

مهنيًا: بعض الإرباكات في العمل تجعلك في موقف حرج إذا كنت تشكو بعض الخلافات، لكنك تتفوق على كل المصاعب

عاطفيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحبّاء حولك، وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة

صحيًا: لا تكثر من السهر، وحاول أن تنام الساعات المطلوبة لتبقى في حالة نشطة



القوس

مهنيًا: تشعر اليوم بعدم رغبة في العمل، في الواقع إذا ذهبت إلى العمل اليوم فلن تقوم بالكثير على الأرجح، لذا يمكنك أن تعتبره يوم إجازة.

عاطفيًا: لا تكن قاسيًا على الطرف الآخر إذا أردت الاحتفاظ به، هذا الشخص لن يتحمل القسوة منك، وربما تنفلت الأمور بينكما إذا أصررت على هذا الأسلوب.

صحيًا: لن تكون قادرًا على علاج نفسك من المشكلة التي ألمت بك بشكل كامل، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله للتخلص من آثارها أو تقليلها.



الجدي

مهنيًا: تنهمك في تنظيم مصاريفك وربما تستاء من كثرة الأقساط، وتقلق بسبب مسؤولية تجاه أحد الزملاء.

مهنيًا: تشعر بالرغبة في لقاء الشريك للتحدث في مختلف الأمور الخاصة بكما، للوصول إلى وضع خطة لمستقبلكما معًا.

صحيًا: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، مما يساعدك على تحقيق الكثير من الأهداف المؤجلة خلال الفترة الماضية، لذلك ينصحك الفلك الإهتمام أكثر بصحتك.



الدلو

مهنيًا: تجنّب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.

عاطفيًا: تعاني إهمالًا وفتورًا في حياتك العاطفية، لذلك الجأ إلى كل طاقاتك الذهنية ومرونتك لمعالجة الوضع ولا سيما إذا كان الحبيب من برج الثور.

صحيًا: لست معتادًا على كثرة المواجهات وهذا يهد من نشاطك، وإذا كنت قلقًا حاول لقاء الأصدقاء للتخفيف من هذه الضغوط.



الحوت

مهنيًا: يوم ضعيف لا يعود عليك بأي تطور أو نتيجة، تظهر بعض المسائل الطارئة على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضع.

عاطفيًا: تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك، ويفرض عليك الواقع الذي تعيشه مواجهة الصعوبات بدقّة ورويّة.

صحيًا: تكون عرضة لمشاكل صحية لم تكن تتوقعها، وينتابك الخوف من أن تكون مصابًا بمرض لن تشفى منه في القريب العاجل.