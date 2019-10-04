قنا الجديدة: تنفيذ أعمال صيانة محطتى الصرف الصحى بالمدينة

قال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إنه سيتم طرح أعمال صيانة لمحطتي رفع مياه الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بالمدينة من خلال مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، موضحًا أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 1000 جنيه.



وأوضح "رئيس الجهاز" أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنيه ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، لافتا إلى أنه تعقد جلسة الاستفسارات يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر بمقر الجهاز.