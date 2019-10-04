خريطة مراكز التسجيل بمنظومة التأمين الصحى فى الأقصر

أعلنت منظومة التأمين الصحي عن الوحدات والمراكز الطبية المتاحة للتسجيل فى المنظومة الجديدة بمحافظة الأقصر.



وأشارت إلى أن المراكز الطبية المتاحة فى مدينة البندر، شملت: "مركز الكرنك الجديد، ومركز صحة الأسرة، وحدة القباحي الغربي، وحدة نجع الخطباء".



وأوضحت أن التسجيل متاح فى مركز البياضية من خلال وحدة البغدادي، ومتاح فى مركز القرنة من خلال وحدة حاجر الأقالتة، وحدة نجع البركة.



وأشارت منظومة التأمين الصحى الشامل إلى أن التسجيل متاح فى مركز الزينية من خلال وحدة الزينية بحري، ووحدة العشي، كما هو متاح فى مركز الطود من خلال وحدة منشية النوبة، وحدة الضمان.



وأوضحت أن التسجيل متاح فى مركز أرمنت من خلال وحدة الرزيقات قبلي، ووحدة المحاميد بحري، فى حين متاح فى مركز إسنا من خلال مركز الدير، ومركز أصفون، ومركز حي القرية، ووحدة الشغب، ووحدة كومير.