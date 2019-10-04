دمياط الجديدة: طرح مناقصة لصيانة المسطحات الخضراء بالأحياء السكنية

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن طرح أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالأحياء السكنية "الأول، الثاني، الرابع" بالمدينة، موضحًا أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 500 جنيه.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 45 ألف جنيه ويزداد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، وسوف تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري بمقر الجهاز، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الحالي، لافتًا إلى أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018.

