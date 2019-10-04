حبس عاطلين سرقا مهمات سكك حديدية ببولاق الدكرور

أمرت نيابة العجوزة بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مهمات سكك حديدية من مزلقان بولاق الدكرور.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة سرقة مهمات حكومية وطلبت تحريات شرطة النقل والمواصلات حول الواقعة والمضبوطات ونوعية كل منها.



وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من إحباط محاولة سرقة مهمات سكك حديدية من مزلقان بولاق الدكرور.



وتبين أنه أثناء مرور الرائد عمرو ممتاز معاون مباحث العجوزة والقوة المرافقة، تمكنوا من ضبط كل من "حمدي. ع. أ. م" 23 سنة عاطل، و"حسن. ر. ع. أ" 26 سنة عاطل، وبحوزتهما جوال، وأثناء تفتيشهما عثر بداخل الجوال على قطعتين حديديتين من مهمات السكة الحديدية تستخدمان كرابط لتثبيت القضبان "لقمه" طول كل منهما 1 متر ووزن الواحدة 20 كجم بالإضافة لمفتاح إنجليزي.



وبمواجهتهما اعترفا بسرقة تلك المهمات من شريط خط السكة الحديد القادم من مزلقان بولاق الدكرور باتجاه أرض اللواء وأضاف أحدهما بسابقة قيامهما بسرقة أجزاء من مهمات السكة الحديد بالخط المشار اليه وبيعها لـ"علاء. ا. ع.أ" 36 سنة صاحب محل خردة بالمعتمدية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحب محل الخردة وبتفتيش المخزن الخاص به تم ضبط قطعتين حديديتين مماثلة للسابق ضبطهما، وبمواجهته اعترف بشراء تلك المضبوطات من المتهمين.



بلغ إجمالى المضبوطات 4 قطع حديدة من مهمات السكة الحديد تستخدم كرابط لتثبيت القضبان "لقمه" طول كلا منهما 1 متر ووزن الواحدة 20 كجم.



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بعرضهما على النيابة العامة.