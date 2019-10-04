حبس طالب ثانوى قتل شقيقته لمعايرتها له برسوبه بالجيزة

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس طالب ثانوي حدث 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقته خنقًا بملاءة سرير بعد معايرتها له برسوبه.



ووجهت النيابة للمتهم تهمة "القتل العمد"، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة.



وكشفت التحريات مباحث الجيزة، أن المتهم زياد 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي مدرسة الأورمان بنين قتل شقيقته نوران ١٤ سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بعد مشاجرة معها لنعتها الدائم له بأنه "فاشل" فتخلص منها بخنقها.



وتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل طفلة بشارع المحطة بالجيزة، قامت على إثرها مباحث قسم الجيزة بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة إلى مسرح الواقعة، وتم فرض كردون أمني وانتشرت القوات بالمكان للوقوف على ملابسات الجريمة.



وأشار الفحص المبدئي، إلى أن المتهم خنق شقيقته بـ"ملاءة سرير" لمعايرتها لها برسوبه في مادة دراسية وتلقيبها له بـ"الفاشل".