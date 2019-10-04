إزالة 16 حالة تعد ومخالفات على نهر النيل فى المنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا بالتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة من ضبط 8 حالات تعد علي نهر النيل و8 مخالفات علي المسطحات المائية بالمحافظة خلال حملة أمنية.



كانت حملة أمنية ضمت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بقيادة العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة قد تمكنت من إزالة 8 حالات تعد علي نهر النيل منها حالات بناء على ضفاف النيل أو إلقاء مخلفات تلوث مياهه أو الصيد دون تصريح.



كما تم ضبط 8 مخالفات على المسطحات المائية بالمحافظة منها: مخالفات ردم أجزاء من هذه المسطحات أو استخدام المياه في الري بصورة غير قانونية واخرى الصيد الغير قانوني (الصيد الجائر).



تحرر عن هذه المخالفات المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع مرتكبيها.