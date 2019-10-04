الصحة: نستهدف تسجيل 4 ملايين مواطن بالتأمين الصحى داخل 5 محافظات

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تستهدف تسجيل 4 ملايين مواطن فى 5 محافظات، المرحلة الأولى الأقصر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وأسوان.



وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن التسجيل بدأ فى محافظات المرحلة الأولى، وسيتم توفير عيادات متنقلة فى محافظة جنوب سيناء لمساعدة المواطنين على التسجيل السريع، مضيفا أن المواطنين سيحصلون على الخدمة الطبية والعلاجية فى الوحدات بالمجان، كما سيتم عمل مسح طبى متكامل لهم لتسجيل ضمن ملف البيانات الطبية.



وأوضح السبكى، أنه تم تجهيز 100 وحدة صحية للتسجيل للمواطنين بــ 5 محافظات، كما يتم تطوير 157 وحدة أخرى ستكون جاهزة خلال فترة وجيزة لاستقبال المواطنين للتسجيل، مضيفا أن إجمالى الوحدات 257 وحدة بمحافظات المرحلة الأولى وما يقرب من 45 مستشفى.



وتابع مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد أنه سيتم تشغيل المنظومة الطبية الجديدة فى جنوب سيناء والأقصر مطلع 2020 باعتبارهما المحافظات الأكثر تجهيزا واستعدادا للتشغيل الفعلى.



ولفت إلى أن الدولة تتكفل بدفع الاشتراكات عن غير القادرين، مؤكدا أن التأمين الصحى الشامل أداة رسمية تقوم بتوفير الرعاية الصحية السليمة للأفراد وأسرهم لضمان نظام اجتماعى يقوم على التكافل والمساواة، وأوضح أنه يتم حاليًا العمل فى إجراءات تسليم الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية للتعاقد على أداء الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أنه يتم تحصيل الاشتراكات كاملة.