تنفيذ 1200 حكم قضائى فى حملة أمنية بالمنيا

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 1200 متهم هارب من أحكام قضائية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 1200 متهم هارب من أحكام قضائية متنوعة من بينها أحكام جنائية وآخري أحكام حبس جزئي ومستأنف.



تم التحفظ علي المتهمين الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.