الغيطى: جارى تنفيذ أول مول تجارى بمدينة الشروق (صور)

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارى حاليًا تنفيذ مول تجارى على مساحة 3 فدان بموقع متميز بمركز خدمات المدينة (2)، ويعد هذا النمط الأول من نوعه الذى ينفذ من ميزانية الجهاز، ويعتبر أيضًا من ضمن الإضافات الاستثمارية فى هذا المجال بالمدينة، والتى تساعد فى تحقيق أعلى معدلات التنمية.



وأضاف الغيطى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم تنفيذ الأساسيات والهيكل المعدنى بالكامل وجارى تنفيذ أعمال المبانى والتشطيبات، موضحًا بأن أعمال المول ستكون كاملة التشطيب داخلى وخارجى بأعلى معايير ومواصفات تشمل أنظمة الحريق وأعمال الفرش والتكييفات على الوجه الأمثل المعد للتشغيل.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتهاء من (7) أسواق تجارية نماذج ( 6، 8، 14 ) محل بمراكز خدمات الحى (الرابع غرب – الأول شرق ) ومناطق ( الأولى – الثانية - الثالثة – الخامسة – التاسعة عمارات) وجارى السير فى إجراءات الطرح.. مؤكدًا أن جهاز المدينة يدعم كافة المشروعات التى تهدف لتوفير الخدمات المختلفة لسكان مدينة الشروق.