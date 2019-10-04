هايدى موسى تعود بحفل قوى على مسرح معهد الموسيقى العربية (صور)

عادت نجمة ستار أكاديمى المطربة المصرية هايدى موسى، بعد غياب عن إقامة الحفلات، بحفل جماهيرى قوى على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضم معجبيها من جميع المحافظات، بالإضافة إلى حضور بعض الجماهير من السعودية.



كما حضر الحفل، عدد من المطربين والشعراء والملحنين كان على رأسهم: محمد سراج، أحمد حسن راؤول، بلال محمد، طارق عبد الجابر وحرمه، على غزلان، أحمد عبد السلام، مصمم الأزياء السورى محمود عنتر.



الجدير بالذكر أن "هايدى" تستعد لطرح أغنية رومانسية جديدة خلال الفترة القادمة، تتعاون فيها مع ملحن وشاعر غنائي وسوف تصدرها خلال أيام، بينما تستعد لتقديم عدد من الحفلات الخاصة خلال الأيام المقبلة.