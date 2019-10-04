ضبط 4 قطع سلاح نارى وقضية مخدرات فى حملة بالمنيا

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن محافظة المنيا بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة ومتهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها علي عملائه.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة من بينها 4 فرد رصاص وخرطوش محلية الصنع.



كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية متهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل بيعها وترويجها علي عملائه بالمحافظة.



تم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.