ضبط أحد أصحاب مشروع "جمعيتى" لتلاعبه بأموال الدعم بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة، حملة بمركز أبوالمطامير، أسفرت عن ضبط أحد أصحاب مشروع «جمعيتى» بالإسكندرية لتجميعه سلعًا فى فرع الجمعية بإحدى القرى، والتلاعب بأموال الدعم بالتعاون مع أصحاب المخابز، وتحفظت الحملة على 47 صورة عليها الأرقام السرية للبطاقات التموينية، و58 «كارت خبز» تم طباعتها، و132 كجم زيت طعام مدعم، و140 كجم مكرونة، و60 كجم سكر.



كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مصنع أسمدة ومخصبات زراعية لتجميعه 50 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة غير مصرح بتداولها بالأسواق. وضبطت حملة لإدارة تموين إدكو صاحب بقالة حرة وبحوزته ٧٣ بطاقة تموين خاصة بالدعم المقدم للمواطنين، وكارت ذهبى خاص بمخبز بلدى، وماكينة لصرف السلع التموينية خاصة بأحد التجار، وأخرى لصرف الخبز و١٨ كيلو سكر تموين مدعم محظور تداولها خارج البطاقات المدعمة.