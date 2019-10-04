صدور "دراسة فى الأدب الأفريقى الحديث" عن المصرية اللبنانية

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، كتاب «دراسة في الأدب الأفريقي الحديث» للشاعر والدبلوماسي «لورنس كورباندي كوديس».



يتناول الكتابُ الأدبَ الإفريقي الحديث بقلم أحد مبدعيه، هو الشاعر والدبلوماسي «لورنس كورباندي كوديس»، ففي فصله الأول يبدأ بتعريف الأدب الإفريقي الحديث، وما حدوده الجغرافية، وسماته، وجذوره القديمة وأثرها في الأدب الحديث، كما يتناول أثر التدخل الاستعماري الإنجليزي والفرنسي على مدار بدايات القرن الماضي، في تكوين فكر أدباء هذا الإقليم، وما هي التحديات التي فرضها الواقع الاستعماري من موضوعات وأفكار وحتى اللغة المستخدمة.



أما الفصل الثاني فيتحدث عن عناصر الأدب الإفريقي بشيءٍ من التفصيل، فيبدأ بالشعر وموضوعاته المختلفة، وتمجيد اللون الأسود المميز لأهل إفريقيا، ونشوء المسرح وعوامل دخوله للقارة ومراحل تطوره.. ولأن الفن يشمل الحرف اليدوية أيضًا، فلم يدعها الكاتب بدون أن يُجْمل الحديث عن تاريخ بعضها وحاضره.



هذا الكتاب إرهاصة وتوطئة لأي باحث أو مهتم بالشأن الإفريقي عامة، والأدب الإفريقي الحديث خاصة.