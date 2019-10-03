كيف يتصرف برج الجوزاء مع مشكلاته؟

يشعر الكثير من الناس بالارتباك والقلق، حين يقعون في العديد من المشكلات، ولكن في حالة برج الجوزاء، فإن تصرفه لحل مشكلاته مختلف تمامًا.



يحظى برج الجوزاء بالذكاء الفطري وحب الاستكشاف اللذان يدفعان مواليد هذا البرج إلى حل المشكلات بطريقة مختلفة، ولا يخشون الخوض في المغامرات.



كما يسعى الجوزاء إلى الاستكشاف فى حياته مع الناس والأماكن، فيراه أصدقائه أكثر انطلاقا وحيوية.



أيضًا يتمتع الجوزاء بكونه محط اهتمام الجميع، خاصة خلال التجمعات، وأماكن العمل، حيث يعتمد على ذكاءه فى تيسير أموره العملية.



ويحرص الجوزاء على صداقة عددًا كبيرًا من الأصدقاء والمعارف الذين يفضلون صحبته سواء فى العمل أو فى حياته الشخصية، وذلك بسبب خفة ظله.