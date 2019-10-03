متحدث باكستاني يرفض حملة التشهير ضد مندوب بلاده الجديد لدى الأمم المتحدة

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، ما وصفها بـ"حملة التشهير والافتراء" التى تمارس ضد مندوب باكستان الجديد لدى الأمم المتحدة منير أكرم.



وقال المتحدث - في تصريح نقلته قناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية ـ " إن منير أكرم يعتبر واحدا من المسئولين المتميزين ذوى الخبرة بالخارجية الباكستانية، فضلا عن كونه دبلوماسيا رفيع المستوى".



وأضاف: "نرفض حملة التشهير والافتراء ضد منير أكرم والتي نرى أنها جديرة بالشجب والاستهجان، إن منير أكرم تولى هذا المنصب الدولي بعد استكمال فترة خدمة المندوبة السابقة لباكستان مليحة لودهي"، وذلك في معرض رده على سؤال صحفي عن أسباب إبعاد لودهي عن منصبها رغم نجاحها بمهارة واقتدار في ترتيب زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأخيرة لنيويورك والتي شارك فيها في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.