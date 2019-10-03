مرشحة لرئاسة منظمة الطاقة الذرية: الاتفاق النووي مع إيران يمكن إنقاذه

قالت مرشحة سلوفاكيا لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارتا زياكوفا، إنه ما زال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وبقية الموقعين عليه.



وأضافت زياكوفا - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أنه يتعين على طهران العودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها مقابل التعامل معها ببعض النوايا الحسنة بدلا من العقوبات.