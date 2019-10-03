مرشحة لرئاسة منظمة الطاقة الذرية: الاتفاق النووي مع إيران يمكن إنقاذه
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:57 م
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قالت مرشحة سلوفاكيا لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارتا زياكوفا، إنه ما زال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وبقية الموقعين عليه.
وأضافت زياكوفا - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أنه يتعين على طهران العودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها مقابل التعامل معها ببعض النوايا الحسنة بدلا من العقوبات.
وأضافت زياكوفا - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أنه يتعين على طهران العودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها مقابل التعامل معها ببعض النوايا الحسنة بدلا من العقوبات.