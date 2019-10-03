رئيس هيئة الانتخابات التونسية يلتقي نبيل القروي في السجن

التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون، المرشح الرئاسي نبيل القروي بالسجن المدني بالمرناقية، حيث يقبع في السجن على ذمة قضايا غسيل أموال.



وتأهل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر اجرائها 13 أكتوبر المقبل، في مواجهة المرشح المستقل قيس سعيد.



وأوضحت الهيئة في بيان، مساء اليوم الخميس، أن وفدها بحث مع القرو في محبسه أداء حملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه قيس سعيد.



وجرى اللقاء جرى بحضور مدير السجن المدني وممثل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح.



وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بتوفير مناخ ملائم للانتخابات الرئاسية رغم وجود القروي في السجن.



ونفت حملة المرشح الرئاسي في تونس نبيل القروي، تعاقد القروي مع شركة ضغط إسرائيلية لدعمه في انتخابات الرئاسة، وفاز في الجولة الأولى من الانتخابات وتأهل للجولة الثانية التي ستجرى يوم 13 أكتوبر الجاري.



وأوضحت حملة نبيل القروي في بيان في وقت سابق اليوم أن موضوع إبرام عقد بين محمد بودربالة وشركة (دينكنز أند مادسون)" Dickens and MadsonCanada،Inc" الكنديّة إشاعات وغير صحيح بالمرة.



وأكد البيان أنه لا توجد أّي علاقة من قريب أو بعيد بين نبيل القروي وطرفي العقد ومحتواه، مشيرا إلى أنّ مثل هذه الحملات التشويهيّة الشّرسة التي تطال منذ سنوات نبيل القروي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء ولن يسكت عنها.