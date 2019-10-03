ميتشو: الزمالك نجح في تحقيق فوز مهم على فريق مصر للمقاصة "المنظم"

أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه حقق فوزا مهما على منافس قوي ومنظم وهو فريق مصر للمقاصة، مشيرا إلى أن المواجهة كانت صعبة.



وفاز الزمالك مساء اليوم الخميس على فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



وقال ميتشو - في تصريح عقب اللقاء - "مصر للمقاصة اعتمد على التأمين الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة.. المباراة لم تكن سهلة وخاصة في الشوط الأول الذي لجأ فيه الفريق المنافس للدفاع المحكم من وسط الملعب".



وأضاف: "بعدما سجل الزمالك الهدف، حاول فريق المقاصة تعديل النتيجة، ولكن نجحنا في تأمين وسط الملعب للحفاظ على التقدم بالنتيجة وتحقيق الانتصار".