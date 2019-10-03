غدًا.. انطلاق الجولة الثالثة للدوري الممتاز بمواجهة سموحة أمام إنبي

تنطلق غدا الجمعة، منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباراة سموحة أمام إنبي على إستاد الإسكندرية، في تمام الثامنة مساء.



وتستكمل مباريات الجولة الثالثة للدوري، بعد غد السبت، بإقامة أربع مباريات، إذ يحل الأهلي ضيفا على أسوان في الساعة الثالثة عصرا، على إستاد أسوان، ويلعب الإنتاج الحربي مع المقاولون العرب على ملعب "السلام"، ووادي دجلة مع الإسماعيلي على ملعب "بتروسبورت" وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء، فيما يلتقي المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري على ملعب "الجيش بالسويس" في الساعة الثامنة مساء.



وتختتم منافسات الجولة، يوم الأحد المقبل، بإقامة أربع مباريات، حيث يلعب الجونة مع مصر للمقاصة في تمام الثالثة عصرا على ملعب الجونة، ويلتقي حرس الحدود مع طنطا على ملعب حرس الحدود، وطلائع الجيش مع بيراميدز على ملعب "جهاز الرياضة العسكري"، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء، وتختتم الجولة الثالثة للدوري بمواجهة الزمالك أمام إف سي مصر على ملعب "بتروسبورت" في الثامنة مساء.